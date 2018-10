vor 4 Stunden Pforzheim Von Auto erfasst und schwer verletzt: Mann flüchtet nach Streit auf die Straße

Ein junger Mann ist am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr bei einem Unfall am Waisenhausplatz in Pforzheim schwer verletzt worden. Der 26-Jährige sei mit einem weiteren Mann an einer Straße in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.