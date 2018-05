vor 1 Stunde Remchingen Von Auto erfasst: 7-jähriger Junge rennt Ball hinterher

Ein 7-jähriger Junge wurde am Montagabend in Remchingen von einen 79-jährigen Autofahrer erfasst und schwer verletzt. Das Kind soll, so die Polizei in einer Pressemitteilung, vermutlich einen Ball hinterher gerannt sein.