Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es gegen 10.15 Uhr auf der A8 zu einem Unfall zwischen zwei Lkw und einem Auto. Die Autobahn ist ab Pforzheim-Süd in Richtung Karlsruhe voll gesperrt.

Bislang ist noch nichts über verletzte Personen bekannt. Bei einem der Laster wurde der Tank aufgerissen, Getränkekisten verteilen sich auf der Fahrbahn.

Durch den aufgerissenen Tank ist zudem Kraftstoff ausgelaufen, die Fahrbahn ist in dem Bereich voll gesperrt. Wer im Stau steht, soll eine Rettungsgasse freihalten. Wer in Richtung Karlsruhe unterwegs ist, sollte besser schon an der Anschlussstelle Heimsheim von der Autobahn abfahren, der Stau liegt schon jetzt bei einer Länge von sieben Kilometern.

Weitere Informationen zur Verkehrslage gibt es im ka-news.de-Staumelder.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.