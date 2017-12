vor 52 Minuten Pforzheim Vier Verstöße in einer Stunde: Polizei stellt mehrere Raser in Pforzheim

Das Verkehrskommissariat Pforzheim hat am Sonntag zwischen 13.40 Uhr und 14.45 Uhr in der Büchenbronner Straße in Pforzheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Das Resultat: Neben kleineren Verstößen wurden gleich vier erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, so die Polizei. Und das war noch nicht alles.