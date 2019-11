vor 5 Stunden Calw Verunreinigtes Wasser in Calw: Ursache bleibt weiter unklar

Die Quelle der Trinkwasserbelastung in mehreren Gemeinden des Kreises Calw und in Engelsbrand (Enzkreis) ist am Montag weiter unklar gewesen. Es gelte aus Sicherheitsgründen weiterhin die am Freitag erlassene Anordnung zum Abkochen, sagte eine Sprecherin des Kreises Calw. Das Wasser war mit Bakterien belastet, die zum Beispiel Durchfall auslösen können. Daraufhin wurde Chlor zugesetzt. Die Ergebnisse von 18 Proben seien am Montag dann unauffällig gewesen.