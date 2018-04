30.03.2018 17:09 Heimsheim Versuchter Mord? 28-Jährige von Ehemann mit Messer verletzt

Eine 28-jährige Frau wurde am Donnerstag mit Schnittverletzungen in der Mönsheimer Straße in Heimsheim aufgefunden. Unter Tatverdacht steht ihr 32 Jahre alter Ehemann, der bereits von der Polizei festgenommen werden konnte.