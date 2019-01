Verrückte Idee für einen Unterschlupf: 26-Jähriger versteckt sich in Spülmaschine vor der Polizei

Als die Polizei vor seiner Tür stand, um ihn ins Gefängnis zu bringen, suchte sich ein 26 Jahre alter Mann ein Versteck - in einer Spülmaschine. Die Beamten kamen dem Mann aber schnell auf die Spur und brachten ihn in die JVA. Bei seiner Festnahme wehrte er sich mit Tritten.

Weil ein 26-Jähriger seinen Haftantrittstermin versäumt hatte, wollte ihn die Polizei abholen. Der Mann wurde in der Wohnung seiner Freundin in der Pforzheimer Hans-Sachs-Straße vermutet, wie die Polizei mitteilt. Die Freundin konnte gegen 13 Uhr in ihrer Wohnung angetroffen werden, wimmelte die Beamten jedoch mit der Ausrede, dass ihr Bruder zu Besuch sei, ab.

"Die Polizisten konnten vor der Tür jedoch einen lauten Wortwechsel hören, bei dem unter anderem die Worte 'Die nehmen dich mir weg' fielen", schreibt die Polizei in ihrer Pressemeldung weiter. Kurze Zeit später verließ die Frau samt Bruder die Wohnung mit der Begründung, dass sie nun zur Arbeit müssten.

Nachdem sich Beamten einen richterlichen Beschluss holten, haben sie die Wohnung geöffnet und durchsucht. In der Wohnung spürten sie den Verurteilten dann auf - versteckt in der Spülmaschine.

Der 26 Jahre alte Mann wehrte sich gegen seine Festnahme, trat in Richtung der Beamten, spuckte und versuchte sich loszureißen. "Nach Feststellung der Haftfähigkeit durch einen Arzt, wurde der weiterhin aggressive Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Verletzt wurde niemand", heißt es in der Polizeimeldung abschließend.