vor 43 Minuten Pforzheim Vermisstensuche in Pforzheim: 41-jähriger Mann aufgefunden

Aufatmen in Pforzheim: Ein seit Dienstagnachmittag vermisster 41 Jahre alter Mann konnte am Donnerstagabend im Bereich des Kanzlerwaldes aufgefunden werden. Das teilt die Polizei am Donnerstagabend mit.