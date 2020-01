vor 1 Stunde Mühlacker Verdächtige Person am Enzufer, später ein platschendes Geräusch: Suchaktion in Enz bei Mühlacker

Am Dienstagmorgen gab es in Mühlacker eine große Suchaktion in der Enz. Polizei und Einsatzkräfte vermuteten eine Person im Wasser. Die Suche wurde ohne Ergebnis beendet.