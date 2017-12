In der Nacht zum Freitag wurde ein 33-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Pforzheimer Deimlingstraße schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, flüchtete der Unfallverursacher.

Auf Höhe des Parkhotels in Pforzheim überquerte der Mountainbikefahrer kurz nach Mitternacht die Deimlingstraße, um in die gegenüberliegende Emma-Jäger-Straße zu fahren. "Ein von der Kreuzstraße in Richtung Stadtmitte fahrender BMW-Fahrer dürfte den Radfahrer zu spät gesehen und diesen mittig mit seinem Auto erfasst haben", berichtet die Polizei.

Der Radfahrer kam etwa einen Meter neben der Fahrbahn auf dem Gehweg schwer verletzt zum Liegen. Das Mountainbike wurde durch die Wucht des Aufpralls etwa 20 Meter nach rechts in die dortigen Parktaschen geschleudert. Der Fahrer des unfallverursachenden und beschädigten BMW soll laut Polizei kurz bei den Parkplätzen angehalten haben, sei dann aber mit quietschenden Reifen um 0.10 Uhr in Richtung Innenstadt davongefahren. "Ohne Auszusteigen, ließ er den schwer verletzten Radfahrer einfach zurück. Dieser trug keinen Fahrradhelm und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er in der Nacht noch notoperiert werden musste", so die Polizei weiter.

Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg

Eine unverzüglich groß angelegte Fahndung nach dem Unfallverursacher mit über 20 Streifenwagen führte nicht zum Erfolg. Das gesuchte Fahrzeug wird von der Polizei wie folgt beschrieben: BMW, Typ E36 (Baujahr Ende 90er), mit KA- oder PF-Zulassung, Farbe dunkelgrau/silberfarben, vermutlich 4-Türer, beschädigt an der Frontschürze und die rechte stahlblaue Spiegelabdeckung fehlt, dürfte orange- oder neongelbfarbene Farbantragungen des Fahrrades im Frontbereich aufweisen.

Wer das beschriebene Fahrzeug gesehen hat, es zu kennen glaubt oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird unter Telefon 07231/186-4100 um seine Meldung beim rund um die Uhr erreichbaren Verkehrskommissariat Pforzheim oder jeder anderen Polizeidienststelle gebeten.