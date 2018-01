Unfall mit Fahrerflucht: 9-Jähriger in Eutingen lebensgefährlich verletzt

Am Dienstagmorgen wurde ein kleiner Junge angefahren und lebensgefährlich verletzt. Der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Morgen ein 9-jähriger Junge in Eutingen. Das teilt die Polizei in einer Presseerklärung nun mit. Der kleine Bub wollte gegen 7 Uhr die B10 überqueren, als er von einem weißen Pritschenwagen erfasst und zu Boden geschleudert wurde.

Der Fahrer flüchtete zunächst, stellte sich aber später bei der Polizei. Der 42-jährige Fahrer gibt an, er sei bei Grün über die Ampel gefahren. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim unter der Nummer 07231/1864100 zu melden.