Im Rückstau nach einem Unfall auf der B10 kam es zu einem weiteren Unfall zweier Verkehrsteilnehmer, die sich beide regelwidrig verhalten haben. Ein Motorradfahrer zog den Kürzeren und kam verletzt ins Krankenhaus.

Am Dienstagmorgen kam es auf der B10 zwischen Mühlacker und Enzberg zu einem schweren Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die Bundesstraße wurde daraufhin voll gesperrt. Wie die Polizei nun berichtet, kam es noch zu einem weiteren Unfall im Rückstau in Niefern-Vorort mit einem Motorradfahrer.

"Um 7.50 Uhr beabsichtigte dabei ein 43-jähriger Smart-Fahrer aus der Staukolonne in Richtung Mühlacker heraus Höhe der dortigen Tankstelle trotz durchgezogener Linie zu Wenden. Ein in diesem Moment von hinten trotz Überholverbot vorbeifahrender 27-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seiner Harley Davidson in die linke Seite des Smarts", beschreibt die Polizei den Unfallhergang.

Der Motorradfahrer stürzte von seiner Maschine und kam verletzt im Graben zum Liegen. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Smartfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro.