vor 3 Stunden Neulingen Unfall bei Neulingen: Zwei Personen nach Zusammenstoß dreier Autos schwer, eine Person leicht verletzt

Auf der Kreisstraße 4530 bei Neulingen in der Nähe von Pforzheim kam es am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Das teilt die Polizei in einer Eilmeldung mit. Nach ersten Informationen wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt.