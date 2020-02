vor 1 Stunde Pforzheim Über 500 Pflanzen: Polizei findet Indoor-Cannabis-Plantage in Pforzheim - 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Bereits in der Nacht zum Sonntag konnte in einem Ortsteil von Keltern eine größere Cannabis-Plantage aufgefunden werden. Der mutmaßliche Betreiber der Plantage, ein 23 Jahre alter Deutscher, wurde festgenommen und laut Polizei noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt.