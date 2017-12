Toter in Pforzheim: Stromaggregat verursacht Kohlenmonoxid-Vergiftung

Am Wochenende ist ein Mann in einem Pforzheimer Industriebau gestorben. Er war neben einem laufenden Stromaggregat gefunden worden. Dieses war im geschlossenen Raum betrieben worden, um Heizlüfter anzutreiben.

Um bei den niedrigen Temperaturen nicht frieren zu müssen, stellten zwei Männer am Freitag in Pforzheim ein benzinbetriebenes Notstromaggregat auf, wobei einer der beiden zu Tode kam, aller Voraussicht nach durch die ausgetretenen Gase. Das berichten Staatsanwaltschaft und die Polizei am Montag.

Wie es in der Pressemeldung weiter heißt, hätten die 49- und 32-jährigen Männer gemeinsam in einem Industriebau gewohnt. "Da der Strom einige Tage zuvor abgestellt worden war und die Temperaturen sanken, nahmen die beiden Arbeiter von einer Baustelle ihres Arbeitgebers ein Stromaggregat mit, um damit Heizstrahler und Heizlüfter betreiben zu können", heißt es im Polizeibericht weiter.

Das Aggregat sei im Erdgeschoss betrieben worden, während sich die beiden Männer im Obergeschoss aufhielten und dort auch schliefen. "Der 32-Jährige erwachte am Samstagmorgen sichtlich benommen", heißt es weiter. Später fand er im Erdgeschoss seinen Kollegen leblos auf dem Boden liegend vor. Der alarmierte Notarzt konnte kurz darauf nur noch den Tod feststellen.

Nach den ersten Ermittlungen geht das Kriminalkommissariat Pforzheim derzeit davon aus, dass der 49-jährige Arbeiter in der Nacht nach unten ging, um das Gerät zu kontrollieren oder auszustellen. Dabei atmete er das Kohlenmonoxid ein, welches der Stromerzeuger in den ungelüfteten Raum geleitet hatte und verstarb neben dem Gerät. Zur Ermittlung der genauen Todesursache soll nun eine Obduktion beitragen.

