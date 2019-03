15.03.2019 18:25 Pfinztal Tödlicher Unfall im Pfinztal: 63-Jähriger wird von umstürzendem Baum getroffen

Ein 63 Jahre alter Mann ist in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann am Freitagnachmittag mit einem Bekannten in einem Waldstück Tannenzweige schneiden.