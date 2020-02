Auf der Autobahn 8 zwischen Karlsbad und Pforzheim-West ist es zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos und einem Lkw gekommen. Dabei soll nach ersten Informationen ein Auto unter dem Lastwagen stecken.

17.16 Uhr

Am Mittwochmittag hat sich auf der Autobahn A8 bei Pforzheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 22-jähriger Autofahrer getötet wurde. An dem Verkehrsunfall waren nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Autos sowie ein Lastwagen beteiligt. "Die Fahrzeuge waren gegen 13.15 Uhr von Karlsruhe in Richtung Stuttgart unterwegs, als in Höhe der Autobahnauffahrt Pforzheim-West der Lkw den Fahrstreifen wechselte", so die Polizei in einer Pressemeldung.

Kurz darauf prallte der 22-Jährige mit seinem Wagen von hinten auf den Lkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Auto von einem nachfolgenden 35-Jährigen mit seinem Auto weiter auf den Lastwagen aufgeschoben. Hierdurch schob sich der Pkw des 22-Jährigen komplett unter den Sattelzug. "Trotz unverzüglich in die Wege geleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 22-Jährige noch am Unfallort", heißt es in der Meldung weiter. Der Fahrer des Lastwagens sowie der 35 Jahre alte Autofahrer mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die A8 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 17 Uhr gesperrt werden. Neben mehreren Einsatzkräften der Polizei waren auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Höhe des Sachschadens wird auf insgesamt 80.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei-Inspektion Pforzheim bittet Zeugen darum, sich unter 07231/186-3111 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

14.12 Uhr

Bei dem Unfall sei nach Informationen der Polizei eine Person eingeklemmt worden, auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Laut der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg ist die Fahrbahn in Richtung Pforzheim aktuell durch den Unfall gesperrt, der Verkehr staut sich derzeit auf sechs Kilometer.

Aktuelle Verkehrsinformationen in unserem ka-news.de-Staumelder:

Dieser Artikel wurde nachträglich bearbeitet.