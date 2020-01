vor 8 Stunden Engelsbrand-Salmbach Tierischer Einsatz im Enzkreis: Traumatisierten Silvesterböller den Fuchs?

Nicht schlecht staunte ein Anwohner von Engelsbrand im Ortsteil Salmbach im Enzkreis am Neujahrsmorgen, als er in seinem Garten einen offensichtlich traumatisierten Fuchs entdeckte. Der Fuchs verhielt sich nach einer Schilderung auffällig apathisch und reagierte auf keine Gesten des Anwohners. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung.