16.04.2018 16:15 Pforzheim Streit wegen zu lauter Musik: Polizeieinsatz wegen Massenschlägerei in Pforzheim

Bei einem Einsatz wegen einer Massenschlägerei vor einer Pforzheimer Kneipe ist ein Polizist verletzt worden. Der Beamte habe einen Schlag auf den Kopf bekommen und sei anschließend in einem Krankenhaus behandelt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Karlsruhe. Der Grund für die Schlägerei sei ein Streit über zu laute Musik gewesen.