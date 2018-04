vor 31 Minuten Pforzheim Streit in Pforzheim eskaliert: 38-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Ein 38-Jähriger ist in Pforzheim im Streit von einem anderen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann war am Mittwochnachmittag mit einem 26-Jährigen in Streit geraten, schließlich eskalierte die Situation.