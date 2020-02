vor 3 Stunden Niefern-Öschelbronn Streifenwagen fährt bei Rot und verursacht Unfall: Autofahrerin schwer verletzt - 70.000 Euro Sachschaden

Ein Streifenwagen ist auf dem Weg zu einem Polizeieinsatz im Enzkreis mit einem Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Polizisten leicht, die Autofahrerin schwer verletzt. Die Kollegen seien am Mittwochabend in Niefern-Öschelbronn bei Rot in eine Kreuzung gefahren und hätten der Frau die Vorfahrt genommen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.