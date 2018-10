11.09.2018 15:19 Niefern-Öschelbronn Stauende übersehen: Sieben leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall auf A8

Sieben leicht verletzte Personen waren das Resultat nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A8 bei Niefern-Öschelbronn. Der Fahrer übersah das Stauende an der Stelle und konnte einen Aufprall in der Folge nicht mehr verhindern.