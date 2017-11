Im Zusammenhang mit Schüssen eines Unbekannten in Illingen (Enzkreis) hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ihre Ermittlungen eingestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Die umfangreichen und umfassenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim hätten zwar im Wesentlichen zur Aufklärung des Tatgeschehens, nicht jedoch zur Identifizierung des Schützen geführt, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei dem Vorfall vom vergangenen März hatten sich die Insassen von zwei Autos zunächst an einer Ampel in der Nähe von Pforzheim in die Haare bekommen, sich dann auf einer Autobahn verfolgt und schließlich auf einem Parkplatz in Illingen weitergestritten. Einer der Männer gab dort mehrere Schüsse ab.