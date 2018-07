Sperrung vor der Fertigstellung: Bauarbeiten am Bahntunnel bei Pforzheim gehen auf die Zielgerade

Beim Neubau des Pforzheimer Tunnels beginnt Ende Juli der entscheidende letzte Bauabschnitt zur Fertigstellung der über 900 Meter langen Tunnelstrecke. Dafür muss die Strecke zwischen Pforzheim und Wilferdingen-Singen aber bis September gesperrt werden.

Die nun beginnenden Abschlussarbeiten sollen sicher stellen, dass die bestehende Bahnstrecke im Bereich der beiden neuen Tunnelportale planmäßig an den neuen Tunnel angeschlossen werden kann. Damit der Bahnbetrieb zum 10. September im neuen Tunnel pünktlich aufgenommen werden kann, muss die Bahnstrecke zwischen Pforzheim und Wilferdingen-Singen für rund sechs Wochen, von Montag, 30.7. bis Sonntag, 9. August, gesperrt werden. Das teilt die Bahn in einer Mitteilung an die Presse mit.

Neben den eigentlichen Bauarbeiten zur Verbindung der Tunnelstrecke finden in diesem Zeitraum insbesondere umfangreiche technische Prüfungen und Abnahmen statt. Als wichtigste Arbeiten beim Tunnelbau gelten die Gleisbauarbeiten zwischen den Portalen und der bestehenden Strecke sowie die entsprechenden Anpassungen der Oberleitung und der Leit- und Sicherungstechnik. Über 30 unterschiedliche Gewerke müssen dabei so koordiniert werden, dass der Bauablauf optimal funktioniert.

Weitere Straßensperrungen im Zeitraum der sechs Wochen vom 30. Juli bis 10. September gibt es auf der Emil-Strauss-Straße. Diese soll von der B294 aufwärts zur Hachelbrücke halbseitig gesperrt werden. Für Fußgänger soll der Weg freigehalten werden. Die Güterstraße wird halbseitig zur Gleisseite von der Kreuzung Salierstraße hinter der Baustelleneinfahrt gesperrt.

Hintergrund: Der neue Pforzheimer Tunnel verbindet auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Karlsruhe–Mühlacker–Stuttgart das Oberzentrum Pforzheim und damit auch die Strecken Richtung Bad Wildbad und Horb/Tübingen. Die Gesamtinvestitionen für die Erneuerung des Pforzheimer Tunnels liegen bei rund 100 Millionen Euro. Mit dem Bau des Tunnels wurde im Januar 2015 begonnen. Auf der Baustelle arbeiten insgesamt bis zu 80 Personen. Für den Rohbau der Tunnelröhre wurden rund 15.000 Kubikmeter Spritzbeton und rund 700 Tonnen Stahl verbaut. Der Tunnelquerschnitt für den Rohbau der zweigleisigen Röhre liegt bei rund 11,5 Metern, das entspricht einer Ausbruchfläche von rund 110 Quadratmetern. Nach dem Rohbau folgte der Innenausbau des Tunnels. Für die rund einen halben Meter dicke Tunnelinnenschale wurden zwischen 2017 und 2018 rund 18.000 Kubikmeter Beton und 1.600 Tonnen Stahl verbaut. Im Tunnel ist eine so genannte "feste Fahrbahn" eingebaut. Im Gegensatz zu dem Gleisbau mit Schotterunterbau sind hier die Schienen fest mit einem Betonuntergrund verbunden.