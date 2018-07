10.07.2018 16:25 Pforzheim Serie: Falscher Polizeibeamter meldet sich bei Senioren

Ein unbekannter Anrufer gibt sich im Enzkreis und im Raum Pforzheim derzeit als falscher Polizeibeamter aus, um sich von Senioren Wertgegenstände zu ergaunern. Wie ein Polizeisprecher in Karlsruhe am Dienstag mitteilte, kam es allein am Montagabend zu 17 Anrufen in Pforzheim und Birkenfeld (Enzkreis).