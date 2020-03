vor 3 Stunden Calw Seine Freundin flehte ihn an, anzuhalten: Vater liefert sich mit vier Wochen altem Baby Verfolgungsfahrt mit Polizei

Mit seinem vierwöchigen Baby und der Lebensgefährtin an Bord hat sich ein Mann in der Nähe von Calw eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 25-Jährige habe am Freitagabend auf einer Bundesstraße Reißaus vor einer Kontrolle genommen, Stoppschild und rote Ampel missachtet sowie mindestens einen anderen Autofahrer zur Vollbremsung gezwungen, bevor er zunächst durch einen Streifenwagen ausgebremst werden konnte.