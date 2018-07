vor 2 Stunden Schwerer Verkehrsunfall in Pforzheim: Drei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, kam es in Pforzheim gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem wohl zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein sollen. Das Unglück soll sich auf der Kisselbronner Straße ereignet haben.