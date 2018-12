Am Dienstagmorgen kam es auf der A8 zu einem schweren Unfall: Nach ersten Erkenntnissen ist ein Silozug auf einen Sattelzug aufgefahren und hat dieses Fahrzeug wiederum auf einen Autotransporter geschoben.

Gegen 10.20 Uhr kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem schweren Unfall. Das berichtet die Polizei in einer Eilmeldung an die Presse. Erste Angaben zufolge seien kurz vor Pforzheim-Nord und zwei Lastwagen an einem Auffahrunfall beteiligt, vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass auch ein drittes Fahrzeug beschädigt wurde.

Ein Fahrer sei anfangs in seiner Fahrerkabine eingeklemmt gewesen. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde daher auch ein Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle gerufen.

Derzeit staut sich der Verkehr in Richtung Stuttgart auf rund zehn Kilometer zurück.

Aktualisierung, 15.43 Uhr:

Am Nachmittag gibt die Polizei nun weitere Informationen zum Unfallhergang bekannt: Demnach war ein 38-jähriger Lastwagenfahrer aus noch ungeklärter Ursache in ein Stauende gefahren. "Hierbei kollidierte er mit einem stehenden Sattelzug, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm befindlichen Autotransporter geschoben wurde", heißt es im Polizeibericht.

Der 38-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst von der Feuerwehr befreit werden. Damit der Verletzte schneller behandelt werden kann, wurde ein Notarzt mit einem Helikopter zum Unfallort geflogen. Zur Landung musste die Autobahn kurze Zeit voll gesperrt werden. Der 62-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt, der Fahrer des Autotransporters blieb unverletzt.

Erst gegen 14 Uhr, nach Abschluss der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten, konnte die Fahrbahn in Richtung Stuttgart wieder vollständig freigegeben werden. Nach ersten Schätzungen dürfte Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden sein.