vor 4 Stunden Pforzheim Schule in Pforzheim wegen Nagetieren geschlossen: Köder werden ausgelegt

Weil sich Nagetiere in der Zwischendecke einer Schule in Pforzheim ausgebreitet haben, bleibt das Gebäude bis in den Januar hinein geschlossen. Eine Fachfirma beginne damit, Köder auszulegen, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag.