Schnee-Chaos in der Region: Linienbus rutscht im Enzkreis Böschung hinunter

Im Enzkreis kam es laut Polizei aufgrund von Glätte am Donnerstagmorgen zu mehreren Verkehrsbehinderungen und Unfällen, bei denen einige Personen leicht verletzt wurden. Unter anderem rutschte ein Linienbus zwischen Schützingen und Illingen eine Böschung hinunter.

Gegen 6.30 Uhr war ein 48-Jähriger Mann mit einem Linienbus auf der Kreisstraße 4510 von Schützingen nach Illingen unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve geriet er schließlich mit seinem Bus nach rechts auf den Grünstreifen. Durch das Gegensteuern gelang der Mann mit seinem Bus auf die Gegenfahrbahn, so die Polizei.

In der Folge rutschte der Bus anschließend eine Böschung hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Der 48-jährige Busfahrer sowie drei Insassen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren wurden laut Polizeiangaben bei dem Unfall leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Bergung des Omnibusses war die Kreisstraße zwischen 10 und 13.30 Uhr voll gesperrt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere 10.000 Euro.