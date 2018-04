22.03.2018 11:35 Pforzheim Rettungswagen im Einsatz verunglückt: Zwei Personen werden leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) kam es am Donnerstagmorgen. Eine schwangere Frau, die in dem Wagen befördert wurde, und ein Begleiter, erlitten leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim.