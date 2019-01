vor 2 Stunden Mühlacker Realschule in Mühlacker: Schüler bei Explosion von Böller in Klassenzimmer verletzt

Bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in einer Schule in Mühlacker (Enzkreis) sind mehrere Jugendliche verletzt worden. Ein 15-Jähriger hatte nach ersten Ermittlungen der Polizei am Montag im Klassenzimmer einer Realschule einen Böller in seiner Hand angezündet.