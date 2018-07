20.06.2018 05:35 Wiernsheim Psychisch auffälliger Mann im Enzkreis: Mit Spritzpistole versucht, Feuer in Asylunterkunft zu legen

Weil er mit einer Wasserspritzpistole und Brandbeschleuniger eine Asylunterkunft im Enzkreis anzünden wollte, muss sich ein 24-Jähriger vor Gericht verantworten. Der psychisch auffällige Mann habe am Dienstag mehrere Gegenstände und Flächen in der Unterkunft in Brand gesteckt.