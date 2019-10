vor 1 Stunde Mannheim Prozessauftakt in Karlsruhe: Mann aus Pforzheim wegen Kinderpornografie angeklagt

Er soll im Darknet eine Plattform für Kinder- und Jugendpornos verwaltet haben - in Kürze muss er sich vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte Anklage wegen bandenmäßiger Verbreitung von kinderpornografischen Bild- und Videodateien gegen ihn erhoben, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die Cybercrime-Spezialisten legen ihm zur Last, seit 2015 im Darknet ein hoch konspiratives und in sich abgeschlossenes Forum betrieben zu haben. Die 32 Mitglieder und er selbst sollen dort einschlägige Bild- und Videodateien ausgetauscht haben. Der Mann aus dem Raum Pforzheim sitzt seit März in Untersuchungshaft.