vor 6 Stunden Pforzheim Prozess in Pforzheim: 44-Jähriger soll Kinderporno-Plattform betrieben haben

Weil er im Darknet eine Kinderporno-Plattform betrieben haben soll, steht seit Montag ein 44 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Karlsruhe. Die Staatsanwaltschaft Mannheim wirft ihm Verbreitung kinderpornografischer Schriften vor. Er und weitere 32 Mitglieder tauschten laut Anklage über das in sich abgeschlossene und hoch konspirative Forum Bilder und Videodateien von Sexualverbrechen an Kindern und Jugendlichen aus. Der Mann aus dem Raum Pforzheim sitzt seit März in Untersuchungshaft.