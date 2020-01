Polizeireform: Polizei feiert neues Präsidium in Pforzheim

Pforzheim hat seit dem Jahresbeginn wieder ein eigenes Polizeipräsidium. Das wird mit einem Festakt gefeiert, zu dem heute auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) kommt. Unter Leitung von Polizeipräsident Wolfgang Tritsch kümmern sich mehr als 1.000 Polizisten, davon fast 200 bei der Kripo, um die Sicherheit von gut 600.000 Menschen. Das Gebiet des Präsidiums umfasst neben der Stadt Pforzheim die Landkreise Calw, Freudenstadt und den Enzkreis.

Als Teil der "Polizeistruktur 2020" wurde zum Jahreswechsel auch in Ravensburg ein neues Polizeipräsidium geschaffen. Das in Tuttlingen wurde aufgelöst. Für die Präsidien in Karlsruhe, Konstanz und Reutlingen änderte sich der regionale Zuschnitt. Baden-Württemberg verfügt jetzt über 13 regional zuständige Polizeipräsidien. Dazu kommen das Landespolizeipräsidium, das Landeskriminalamt und das Polizeipräsidium Einsatz, das alle Spezialkräfte zusammenfasst, darunter das Spezialeinsatzkommando, die Polizeihubschrauberstaffel und die Wasserschutzpolizeidirektion.