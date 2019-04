vor 31 Minuten Bretten Polizei sucht Zeugen: Wer kann etwas zum schweren Unfall zwischen Stein und Bretten sagen?

Die Polizei sucht Zeugen für einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Kreistraße 3567 zwischen Stein und Bretten ereignet hat. Gegen 11.35 Uhr sei die 36-jährige Autofahrerin einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen, geriet in einen Graben und überschlug sich, so die Polizei.