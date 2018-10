05.09.2018 16:05 Pforzheim Polizei findet 500 Kilo ungesicherten Sprengstoff in Laster

Die Polizei in Pforzheim hat bei der Kontrolle eines Kleinlasters eine halbe Tonne Sprengstoff gefunden. Da die Ladung nicht gesichert gewesen sei, habe der Lastwagen nach der Kontrolle am Dienstag nicht weiterfahren dürfen, teilte die Polizei in Karlsruhe mit.