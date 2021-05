vor 16 Stunden Knittlingen Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall mit Traktor

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor nahe Pforzheim sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 33-Jähriger war am Samstagabend im Enzkreis unterwegs, als sein Auto in einer Kurve gegen den Bordstein geriet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend schleuderte der Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Traktor eines 27 Jahre alten Mannes zusammen. Zudem kollidierte das Auto mit einem weiteren Fahrzeug, das hinter dem Traktor fuhr.