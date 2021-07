vor 2 Stunden Karlsbad/Pforzheim Zehn Kilometer Stau auf der A8: Aufräumarbeiten nach Auto-Brand dauern noch an

Auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West ist ein Auto in Brand geraten. Das berichtet die Polizei in einer Eilmeldung. Die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart ist daher aktuell nur auf dem linken Fahrstreifen befahrbar.