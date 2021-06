vor 3 Stunden Pforzheim Wohnung ausgebrannt in Pforzheim: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Am Freitag, gegen 20.15 Uhr, geriet eine Wohnung in der Pforzheimer Bleichstraße aus bislang noch ungeklärten Gründen in Brand. Eine Person wurde in diesem Zusammenhang festgenommen. Nachdem der Brand gegen 21 Uhr gelöscht werden konnte, blieb dennoch ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro zurück. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.