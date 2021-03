Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim haben Diebe zwischen Sonntag, 28. Februar, und Samstag, 06. März, eine Amphore von einem Familiengrab in Pforzheim gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

"In der Zeit von Sonntag, 28. Februar, 15 Uhr, bis Samstag, 06. März 2021, 15 Uhr, haben bislang Unbekannte auf dem Hauptfriedhof in Pforzheim eine Amphore aus Metall entwendet", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Amphore befand sich sich seit rund 100 Jahren im Familienbesitz. Die Schadenshöhe belaufe sich auf rund 200 Euro.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.