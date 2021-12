vor 7 Stunden Pforzheim Weil Wirt Alkohol verweigert: Betrunkener 20-Jähriger schlägt Glasscheibe ein

Weil ihm der Wirt weiteren Alkohol verwehrte, hat ein betrunkener Mann am frühen Dienstagmorgen die Scheibe eines Lokals in Pforzheim eingeschlagen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Der Gast musste anschließend wegen seiner Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.