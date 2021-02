vor 4 Stunden Pforzheim Verkehrsunfall auf A8 bei Pforzheim: 50-jähriger Lkw-Fahrer gestorben - Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt

Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim ereignete sich am Dienstag, um 13.40 Uhr, auf der A8 zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim Nord ein Verkehrsunfall zwischen einem 50-jährigen- und einem 54-jährigen Lkw-Fahrer, die in Richtung Karlsruhe fuhren. Dabei wurde einer der Fahrer tödlich verletzt und verstarb noch am Unfallort. Der Sachschaden soll laut Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich liegen. Die Sperrung der A8 in Richtung Karlsruhe soll noch bis heute Abend bestehen bleiben.