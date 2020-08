Auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe hat es zwischen den Ausfahrten Heimsheim und Pforzheim-Süd einen Unfall gegeben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat einer der Lastwagenfahrer ein Stauende zu spät erkannt

15:12 Fahrbahn bis in den Nachmittag gesperrt

Bei einem Auffahrunfall dreier Lastwagen auf der Autobahn 8 nahe Pforzheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Schätzungen eines Polizeisprechers zufolge wird die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd bis in den Dienstagnachmittag hinein vollständig gesperrt sein.

Unfall A8 mit 3 Lkw Alle Bilder

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat einer der Lastwagenfahrer ein Stauende zu spät erkannt, so dass er dem vor ihm stehenden Lastwagen hinten auffuhr. Dieser wurde wiederum auf den Lastwagen vor ihm geschoben.

Aus den Fahrzeugen liefen größere Mengen Kraftstoff aus, die zum Teil auch in das Erdreich gelangt sein könnten, wie der Sprecher sagte. Das Umweltamt war zur Reinigung vor Ort. Die Verletzten, der Fahrer des hinteren und mittleren Lastwagens, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittag waren bereits elf Kilometer Stau die Folge.

11:30 Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine Person soll schwer verletzt sein. Derzeit ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz, die Richtungsfahrbahn ist blockiert.

Weitere Informationen folgen, sobald sie uns vorliegen. Aktuelle Informationen im ka-news.de-Staumelder.