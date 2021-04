vor 4 Stunden Pforzheim Pferd stirbt bei Siegerehrung in Pforzheim

Wie der Pforzheimer Reiterverein am Sonntag mitteilte, ist die Stute Fohlenhofs Rock'n Rose von Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider während der Siegerehrung des Dressur-Grand-Prix in Pforzheim gestorben. Die 17-jährige Hannoveraner Stute sei plötzlich zusammengebrochen und starb wenige Minuten später in der Reithalle.