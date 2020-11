vor 7 Stunden Pforzheim Sexueller Missbrauch: 22-Jähriger aus Mühlacker in Untersuchungshaft

Am Freitag, den 20. November, und am Samstag, den 21. November, soll ein 22-Jähriger aus Mühlacker sich an einer 13-Jährigen sexuell vergangen haben. Der Mann konnte am Montag verhaftet werden, nachdem das Mädchen die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt hatte. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei Pforzheim und der Staatanwaltschaft Karlsruhe hervor.