vor 22 Stunden Pforzheim Nach Wohnungsbrand in Pforzheim: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Wohnungsbrand in Pforzheim mit einer verletzten Frau und einem hohen Sachschaden ist am Sonntag ein 52-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Es habe sich der Verdacht erhärtet, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntagabend mit. Das Motiv des Beschuldigten sei Gegenstand der Ermittlungen.