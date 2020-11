Nach Leichenfund in Neuhausen: Vater soll Tochter und sich selbst getötet haben

Nach dem Fund zweier Leichen im Enzkreis am Montag legen die Behörden nun ein Ergebnis ihrer Ermittlungen vor. Demnach soll der 62-Jährige Vater - wie zuvor vermutet - zuerst seine Tochter und dann sich selbst umgebracht haben.

Mittwoch

09:51 Vater soll erst Tochter, dann sich selbst getötet haben

Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Pforzheim nun in einer gemeinsamen Pressemeldung verkünden, sei nach dem Ergebnis der Ermittlungen inzwischen davon auszugehen, dass der 62-jährige Vater zunächst seine Tochter und anschließend sich selbst getötet haben soll. Der Mann soll demnach unter starken persönlichen Belastungen gestanden haben.

Hinweise auf eine weitere Fremdeinwirkung konnten laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht erlangt werden. "Menschen mit starken persönlichen Belastungen können zu Depression und zu Suizidalität neigen", heißt es in der Meldung weiter.

Wer selbst an Suizid denkt oder gefährdete Menschen kennt, sollte umgehend ärztliche Hilfe aufsuchen. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800/1110111 erreichbar.

Montag

15:45 Tote wurden von Angehörigen entdeckt

Angehörige hatten Vater und Tochter am Samstagabend tot in einem Nebengebäude auf dem gemeinsamen Anwesen in Neuhausen entdeckt. Die Tochter war noch nicht im Teenager-Alter, wie der Polizeisprecher sagte. Nähere Angaben machte er zum Schutz des Opfers nicht.