Leiche in Auto bei Mühlacker gefunden: Ist es der seit Dienstag Vermisste?

Derzeit läuft im Bereich Mühlacker und Umgebung eine umfangreiche Fahndung der Polizei. Der Grund: Ein Mann mittleren Alters wird vermisst, das erklären Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressemeldung.

Mittwoch

19:38 Auto des Vermissten gefunden

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilen, haben Einsatzkräfte am Mittwoch das Auto des Vermissten auf Mühlacker Gemarkung gefunden. Im Fahrzeug befand sich eine verstorbene Person. "Die näheren Umstände des Todes sowie die Frage, ob es sich bei dem Verstorbenen um den Vermissten handelt, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen", heißt es in der entsprechenden Pressemeldung.

Hierzu wurde beim Polizeipräsidium Pforzheim eine Sonderkommission eingerichtet, die wegen des Verdachts eines Kapitaldelikts ermittelt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231/1864444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Dienstag

169:43 Ermittlungen in alle Richtungen laufen

Ein Hinwendungsort des Vermissten sei nicht bekannt. Es sind Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Pforzheim und des Polizeipräsidiums Einsatz an den Suchmaßnahmen beteiligt. "Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln aktuell in alle Richtungen", heißt es in der Meldung abschließend.